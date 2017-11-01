  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Osman Kavala FETÖ'den tutuklandı

Osman Kavala FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala tutuklandı.

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Osman Kavala FETÖden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli Kavala, savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Kavala'yı ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutukladı. 

Kavala, 19 Ekim'de Gaziantep dönüşü İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: osman kavala, fetö
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