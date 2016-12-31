Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü." dedi.

Bakan Arslan, TCDD Kule Restoran'da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendirdi, 2017 hedeflerini açıkladı.

Havacılık sektörünün son 14 yılda neredeyse 5-6 kat büyüdüğünü, yaklaşık 35 milyon olan yolcu sayısının 180 milyona ulaştığını belirten Arslan, bu sene havacılık sektöründe yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler hariç 654 milyon liralık harcama gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kasım sonu itibarıyla sektörde taşınan yolcu sayısının 174 milyon kişi olduğunu ifade eden Arslan, "Başlangıç hedeflerimiz burada biraz saptı, onun da sebebi iç hatlarda ciddi oranda artış olmakla birlikte, dış hatlarda genelde dünyadaki daralma ve özellikle Rusya ile geçmişte yaşadığımız krizler nedeniyle, Rusya'daki uçuşların ve turist girişinin olmaması bu sektörde önemli bir etken oldu, rakamlar düşük kaldı" şeklinde konuştu.

Arslan, Sinop, Çanakkale ve Van havalimanlarında yeni terminal binası çalışmalarına başladıklarını, bunların bitmek üzere olduğunu, Karaman ve Yozgat havalimanlarının etüt proje aşamasında bulunduğunu, Rize-Artvin bölgesel havalimanında 5 grubun ön yeterlilik aldığını ve ocak ayı içinde mali tekliflerin alınacağını, önümüzdeki yıl işe başlanılacağını söyledi.

İstanbul yeni havalimanında çalışmaların bugün itibarıyla yüzde 42 seviyesine geldiğini anlatan Arslan, "2018'in ilk çeyreğinde birinci fazın açılması adına bu sefer 23 bin kişiyle değil yaklaşık 30 bin çalışanla İstanbul yeni havalimanı inşaatı devam edecek." şeklinde konuştu.

"Çamlıca TV ve Radyo Kulesi 2017'de bitirilecek"

Türksat 4A uydusunda yüzde 96'lık doluluk oranının bulunduğunu, ilk yerli haberleşme uydusu 6A'nın üretimine başlandığını dile getiren Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularının sözleşmelerini gelecek yıl imzalayacaklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları başlattıklarını ifade eden Arslan, "Segment boyutuyla baktığınızda Mogan Gölü projesi Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük projesi olacak durumda." dedi.

Arslan, haberleşme alanında bu yıl 415 milyon lira yatırım yapıldığını, son 14 yılda sektöre yapılan yatırım miktarının 90,3 milyar lira olduğunu söyledi. Genişbant abone sayısının 59 milyonu geçtiğini, mobil abone sayısının 74,5 milyon olduğunu anlatan Arslan, fiber uzunluğun 284 bin kilometreye ulaştığını kaydetti.

Bakan Arslan, Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'nin haziran ayında bitirileceğini belirten Arslan, buradaki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağını anlattı.

Fizibilite ihalesi yapılan Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi için mali tekliflerin alınacağını belirten Arslan, "Verilerin ülkemizde kalmasını çok önemsiyoruz. Bununla ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile bu sektörü teşvik verilen sektörler arasına soktuk. Bu önemli bir uygulamaydı verilerin ülkemizde kalması, değerlendirilebilmesi, sonuçlar elde edilmesi çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Arslan, milli ve yerli arama moturu konusundaki çalışmaların sürdürülerek projenin geliştirileceğini söyledi. Bakan Arslan, e-Devlet üzerinden engellilere yönelik yeni hizmetleri sunacaklarını bildirdi.

2020'li yıllarda 5G'nin çalışacağını öngördüklerini belirten Arslan, "Ülke olarak 5G'nin öncülerinden olmak üzere özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni 2017'nin ilk yarısında hizmete alacağız"

Arslan, 2017 yılında 130 kilometresi otoyol olmak üzere 840 kilometre bölünmüş yol, 860 kilometre tek yol, 12 bin 250 kilometre sathi kaplama bakım onarım, 57 kilometre köprü yapacaklarını, 41 tünelin hizmete gireceğini söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda devam eden çalışmaların 3 yılda tamamlanacağını dile getiren Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 26 Ocak'ta tekliflerin alınacağını, 18 Mart'ta bu köprünün temelinin atılacağını söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni 2017 yılının ilk yarısında hizmete alacaklarını anlatan Arslan, Ovit Tüneli'nde gelecek yılın sonunda bitirip, hizmete sunacaklarını bildirdi.

Demiryolu sektöründe yeni 152 kilometre yol yapacaklarını dile getiren Arslan, "YHT hatlarında 6 adet yeni set alarak, set adedini 19'a çıkaracağız. Yüksek Hızlı Tren seferlerini yüzde 50 artıracağız. 10 adet YHT tren seti alımında ihale süreçleri devam ediyor. 1 adet YHT Hattı Test Ölçüm Treni alacağız, çünkü artık çok sayıda YHT ve hızlı tren hattında inşaat çalışmaları devam ediyor. 4 bin kilometreye varan bir çalışmadan bahsediyoruz. Milli yük vagonunun çalışmaları tamamlandı artık seri üretimine geçiyoruz." diye konuştu.

Sincan'da Yüksek Hızlı Tren Bakım Kompleksi yaptıklarını anlatan Arslan, "Yaklaşık 550 milyon liralık yatırım. Onu da hemen ilk çeyrekte bitirip, hizmete sokacağız." dedi.

Keçiören metrosu 5 Ocak'ta açılıyor

Keçiören metrosunun 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılacağı müjdesini veren Arslan, "Başbakanımızın tabiriyle aşıklar, aşklarının uzun sürmesini istiyorlarsa yeni bir sembol bulsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrettepe'yi yeni havalimanına bağlayacak metro hattının inşaatının başlayacağını ifade eden Arslan, yeni havalimanını Halkalı'daki mevcut hatta bağlayacak metronun da ihalesini yapacaklarını söyledi.

Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücretinin 11,95 lira olacağını bildirdi.

"Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız"

İnternette istek dışı aboneliklerin sona ermesine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Arslan, Adil Kullanım Kotası ve Noktası'na ilişkin önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini, 2018'de tamamen bunu kaldıracaklarını kaydetti.

Arslan, siber güvenliğin çok önemli olduğunu, bu konuda gerekli tedbirleri almak adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yaptırım yetkileri verdiklerini söyledi. BTK'nın tüm kurum ve kuruluşları 7/24 takip ederek, uyarıda bulunduğunu anlatan Arslan, "Ancak karşı taraf buna ilişkin işlem yapmadığında BTK'nın yaptırım yetkisi yoktu. Bu anlamda sıkıntılar yaşayabiliyorduk. BTK'ya yasal yetki vererek, bu yaptırım hakkını verdik." diye konuştu.

BTK'nın siber güvenlik alanında destek verdiğini anlatan Arslan, kurumun siber güvenliğe ilişin eleman alımı yapacağını, aynı zamanda da bu konuda yetişen kişileri bir platformda toplayarak, onların bilgilerinden yararlanacağını söyledi.

"Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık yüzde 20'lik indirim sağlıyoruz"

Bakan Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nün 30 Haziran'da hizmete sunulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu projede verdiğimiz bir garanti var. Bundan kaynaklı zaman zaman eleştirildiğimiz oluyor. Bu projeler, projeden geçen taşıt sahipleri için yapılmıyor. Ulaşımı, erişimi kolaylaştırmak için yapıyor ancak özellikle bulundukları bölgede sanayiyi, ekonomiyi, endüstriyi büyüterek, ülkemize ilave katma değer oluşturuyorlar. Biz, bu tip yan etkileri daha çok önemsiyoruz. Yakıt ve zaman tasarrufu çok önemli. İstanbul-İzmir Otoyolu tamamen bittiğinde, Osman Gazi Köprüsü'nden beklediğimiz araç trafiği 40 bin. Neden? Çünkü o bölgede yaşayan yaklaşık 25 milyon insanın yaşamını kolaylaştırmak, ticaretini büyütmek yeni kendi taşıt trafiğini oluşturması, bizim beklentimizdir. Herkesin malumu bu sene sonu itibarıyla 100 kilometrenin üzerinde bir kısmını bitirmiş oluyoruz ancak 284 kilometrelik kısmı 2018 sonunda bitecek. Asıl trafiğini o zaman oluşturmuş olacak. Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprülerini de düşünürseniz oluşturacağı ring ile de ilave trafik oluşturacak. O yüzden biz, bunun farkındayız, insanımızın daha konforlu seyahat edebilmesi, körfezi dolaşarak yakıt israfı yapmaması, milli ekonomiye katkı yapması, sera gazı emisyonunun azaltılması... Bütün bunları yaptığımızda biz, Osman Gazi Köprüsü ile ilgili özellikle uzun süredir çalışma yaptık, rapor hazırlandı. Rapor kapsamında Yüksek Planlama Kurulu'ndan karar çıkardık. Yarın itibarıyla Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık yüzde 20'lik indirim sağlıyoruz ve ücret 65,65 lira olacak. Yaklaşık 89 liralık ücrete 2017 yılı başından itibaren zam yapmamız gerekirken, tam tersine ücreti düşürüyoruz. Burada üç şeyi güdüyoruz, bir, köprünün kullanımın teşvik edilmesi, daha da önemlisi vatandaşımızın körfezi dolaşarak yakıt sarfiyatı, araçlarının yıpranmaması, aldıkları risk bunları düşünürseniz vatandaşın hayatını kolaylaştırmış olacağız." AA