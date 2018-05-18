Ortodoks cemaatinden İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki

İskenderun Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladıkları katliamı kınadı.

Teymur, Aziz Nikola Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyen Teymur, gazilere de sağlıklı uzun ömürler temenni etti.

İsrail devletinin Filistin halkına yaptığı katliamı büyük bir infialle izlediklerini ve bundan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade eden Teymur, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi mübarek Ramazan'ın başladığı günlerde maalesef, Kudüs'te ve Gazze'de Filistinli kardeşlerimize karşı, İsrailli yöneticilerin girişmiş olduğu katliamı büyük bir infialle izledik. Bundan dolayı gerçekten büyük bir üzüntü içindeyiz. Bilhassa mübarek Ramazan'ın girişinde böyle bir olayın, böyle bir katliamın çoluk çocuk yaşlı demeden böyle bir katliamın olması bizi son derece üzdü. Bu vesileyle Hatay'da yaşayan Hristiyan vatandaşlar olarak bunu şiddetle ve nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. İnsan sevgisinden ve merhametinden yoksun bu insanlara Allah bu hasletleri nasip etsin, onlara da bu hasletleri versin ki bir daha aynı acılar yaşanmasın."

Öte yandan, Aziz Nikola Kilisesi önündeki Türk bayrağının yarıya indirildiği görüldü.

Kilise duvarına ise "Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlarız. İskenderun Ortodoks Cemaati" yazılı pankart asıldı.

Kaynak: AA