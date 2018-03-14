Ortaokul öğrencilerinden "Şehitler yoklaması"

Mezre Ortaokulu bahçesinde, Türk bayrakları ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Bir ölür, bin diriliriz" yazılı pankartlarla bir araya gelen 1200 öğrenci, şehitleri anmak ve Afrin'deki harekata destek olmak için etkinlik düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, bir öğrenci Kuran-ı Kerim okudu, ardından güvenlik güçleri için dua edildi.

Şehitler yoklamasında isimleri okunan; 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir, İzmir şehidi Fethi Sekin, Afrin şehidi Fevzi Gürsu'nun yanı sıra şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın ile diğer şehitler için öğrenciler, "burada" diyerek karşılık verdi.

Şiir okunmasının ardından, Batman'daki terör saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın oğulları Ömer ve Batuhan Gatfar, okul korosu ile "Bil oğlum" ve "Türkiyem" ezgilerini seslendirdi.

Etkinliğe katılan şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve plaket takdim edildi.

Müdür Uğur: "Vatansız bir millet hiçbir şeydir"

Mezre Ortaokulu Müdürü Hayri Uğur, vatan uğruna şehit olan tüm vatandaşları minnetle yad ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu topraklar için, yüzyıllardır şehit olan insanlarımızın kanının yerde kalmaması için, siz değerli gençlerimizin çok çalışıp ülkemizi muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarması gerekiyor. İlmin ve bilimin ışığında daha çok çalışıp gayret göstermemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım; vatansız bir millet hiçbir şeydir. Önce vatan, gerisi teferruattır."

Şehit babası Torğut: "Allah bu vatanı zalimlere, kafirlere ezdirmesin"

Şehit polis Bünyamin Torğut'un babası İhsan Torğut ise vatan ve bayrak sevdalısı gençlerin, coşkulu "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklindeki nidaları karşısında duygulandığını ve gururlandığını dile getirdi.

Torğut, "Gözü yaşlı Nene Hatunlar ve Mehmetçik gibi beni gururlandırdınız, Allah hepinizden razı olsun. İslam aleminin son kalesi Türkiyem'dir. Allah bu vatanı zalimlere, kafirlere ezdirmesin. Vatan varsa bizler de varız, vatan yoksa bizler de yokuz" dedi.

Kaynak: AA