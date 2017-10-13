Ortaokul öğrencileri jandarma ağabeylerine misafir oldu

Jandarma teşkilatının tanıtımı amacıyla Osmaniye'de bazı ortaokul öğrencileri Alay Komutanlığı'nda misafir edilerek kullanılan silah, teçhizat ve araçlar tanıtıldı.
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