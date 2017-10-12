Ortaokul öğrencileri, jandarma ağabeylerine misafir oldu

Jandarma teşkilatının tanıtımı amacıyla Osmaniye'de bazı ortaokul öğrencileri Alay Komutanlığı'nda misafir edilerek kullanılan silah, teçhizat ve araçlar tanıtıldı.

Alaya gelen öğrencileri Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan karşıladı. Jandarma teşkilatı ve alayla ilgili öğrencilere bilgi veren Albay Bilacan daha sonra jandarma tarafından görev sırasında kullanılan teçhizat, silah, mühimmat ve araçları tek tek gösterdi.

Oldukça meraklı oldukları gözlenen öğrenciler, jandarma ağabeylerine sorular sordu. Öğrenciler en çok ilgiyi ise mayın ve patlayıcı aramada kullanılan K9 köpekleriyle zırhlı personel taşıyıcılara gösterdiler.

Öğrencilerden Furkan Ucu, jardarmaya misafir olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Onlar bizim canımız için savaşıyorlar. Biz de ülkemiz için en iyisini yapıp çalışacağız ve askerlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız." dedi. AA