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Ortaokul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı

Samsun'da, ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaraladı.

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Ortaokul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı

İddiaya göre, İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı'nda arkadaşlarıyla oturan Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi B.K. ile yanına gelen başka bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören G.T. arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.T, B.K'yi karnından bıçakladı. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan G.T. ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. AA

Etiketler: Samsun, öğrenci kavgası
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