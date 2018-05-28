Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na başvuramayanlara ikinci şans

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar için müjdeyi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verdi.

MEB sınavla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın 2 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği sınavın 8’inci sınıf öğrencilerini kapsadığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz, sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek."

Kaynak: AA