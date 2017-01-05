  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili soruşturma

Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili soruşturma

Silivri'de bir siteye düzenlenen operasyonda, Ortaköy'deki terör saldırısının failine yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen bazı kişiler yakalandı.

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Ortaköydeki terör saldırısıyla ilgili soruşturma

Silivri'de, Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa'da bir sitede saldırgana yardım ve yataklık yapan bazı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Jandarma ve özel harekat polisleri de operasyona katıldı.

Doğu Türkistanlı ailelerin de yaşadığı sitenin çevresini saran ekipler, zırhlı araçlarla site girişini kapattı. Ambulanslar da tedbir amaçlı olarak site önünde hazır bekletildi.

​Siteye girerek ev ve araçlarda arama yapan ekipler, terör saldırısının failiyle irtibatlı olduğu ileri sürülen ve durumundan şüphelenilen bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Doğu Türkistanlı olduğu öğrenildi.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın görüntüleri basında yer almıştı.

Konya'da da soruşturma sürüyor 

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin kentte yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Elde edilen bilgiler ve görüntüleri soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle anında paylaşan ekipler, saldırganın ve İzmir'de yakalanan üç ailenin bağlantılarını araştırıyor.

Saldırıdan önce ayrıldıkları Konya'da ailelere ev kiralayan emlakçıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

11 adreste arama yapıldı

Ailelerin ve saldırganın Konya'da iki emlakçı dışında Türk uyruklu kimseyle bir irtibatının olmadığı tespit edildi. Bu konuda çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen adreslere baskın yapıyor.

Ekipler, bu kapsamda, Konya'da dedektör köpeklerle şu ana kadar 11 adreste arama yaptı.

"Lokanta açacağız" diye Konya'da ev kiralamışlar

Şüpheli ailelerin Konya'da "lokanta açacağız" diyerek ev kiraladıkları, çevresindekilerle iletişim kurmadıkları ifade edildi.

Ortaya çıkan yeni görüntüdeki kişi aranıyor

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan ve 15 Aralık'ta otobüsle İstanbul'a gittiği belirlenen saldırganın yanında, terminaldeki kayıtlara göre mavi montlu biri görünüyor. Söz konusu iki kişinin de İstanbul'a bilet aldığı ancak Konya'dan sadece saldırganın ayrıldığı belirlendi.

Polis, kimlik tespit çalışmaları henüz süren mavi montlu kişinin Konya'da olup olmadığını araştırıyor. 

Etiketler: silivri, ortaköy, soruşturma, terör
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