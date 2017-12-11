Ortaköy'deki terör saldırısı davası başladı

2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de Reina adlı gece kulübünde yılbaşı eğlencesini kana bulayarak 39 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında Terör saldırısını düzenleyen Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 51'i tutuklu 57 sanık bulunuyor. Davada 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

Saldırıyı düzenleyen terör örgütü DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov ve organize edenler hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcıları için de 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olaydan sonra kayıplara karışan terörist için güvenlik güçleri amansız bir takip başlattı, tam 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsünü izlendi.

Esenyurt'ta bir adreste bulunduğu belirlenen terörist olaydan yaklaşık 15 gün sonra kıskıvrak yakalanmıştı.

Olayın faili Abdulkadir Masharipov, hakimlik sorgusunda, DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmişti.

Saldırıyı Hristiyanlardan öç almak için düzenlediğini söyleyen Masharipov, Suriye'de daha sonra öldürülen DEAŞ'lı Abu Cihad'dan talimat aldığını kaydetmişti.

Saldırıda biri polis 39 kişi hayatını kaybetmiş, 122 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber/ AA