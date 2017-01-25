Orta ve Doğu Karadeniz'e kar yağışı uyarısı

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde bu geceden itibaren kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde başlayacak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin genelinde kar yağışına döneceğinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların zaman zaman yoğun olmak üzere cumartesi akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtilerek, vatandaşlardan ulaşımda aksama, çığ tehlikesi ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.