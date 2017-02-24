Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi açıldı

Samsun dahil 8 ilde 29 hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan verilerin aktarılacağı Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi, Başbakan Binali Yıldırım'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı törenle açıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'ne video konferans ile bağlandı. Yıldırım, Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'ndeki Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıldırım, "Havanız temiz, havanızdan geçilmiyor, havanız da güzel olsun geleceğinizde güzel olsun, aydınlık olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı, Vali İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Veysel Çakı ile AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel tarafından yapıldı.

Türkiye genelinde İstanbul, Samsun, Erzurum, İzmir, Adana, Konya, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilde temiz hava merkezi kurulduğu, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi'ne ise Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Sinop, Sivas ve Tokat'ın bağlı olduğu öğrenildi.

Bu illerde 29 hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunduğu, ölçülen verilerin Samsun'daki merkeze aktaracağı bildirildi.

Samsun Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi, 4 milyon 70 bin liraya mal oldu. AA