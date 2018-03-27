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Ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Ankara'da ormanlık alanda uyuşturucu satanlara polis baskın yaptı. Şüphelilerle çıkan çatışmada, bir polis memuru hafif yaralandı. 16 şüpheli gözaltında.

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Ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

25 Mart'ta Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Bindikleri taksiyle Keçiören ilçesinde bir süre dolaşan şüpheliler, Altındağ'daki ormanlık alana giderek beklemeye başladı. Çevrede piknik yapan vatandaşlar gibi davranan polis ekipleri, alıcı oldukları belirlenen grubun kalabalıklaşması üzerine destek ekip istedi.

Bu sırada polisin takibini fark eden 2 uyuşturucu satıcısı pompalı tüfekle polise ateş açtı. Kısa süreli çatışmada, bir polis memuru elinden hafif yaralandı.

Satıcılar ile alıcı oldukları belirlenen 2'si kadın 14 kişi gözaltına alındı. 

Şüphelilerle 29 paket satışa hazırlanmış 130 gram eroin, bir pompalı tüfek, bu silaha ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 260 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Bu arada, zanlıların şehirde polisin yoğun denetimi nedeniyle rahatça satış yapamadıkları, ormanlık ve kırsal alanları tercih ettikleri belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, ankara
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