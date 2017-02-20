  • 20 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 3.843
  • BIST 89209.73
    ALTIN 143.644
Buradasınız : » » Ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı

Ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi, Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinden tatil için ilçeye gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Kahraman, Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

El fenerlerini kaybeden çift, havanın kararması nedeniyle ormanlık alandan çıkamayınca jandarmadan yardım istedi. AKUT ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yaklaşık bir saatlik aramanın ardından Aldaş ve Kahraman, Sarnıç mevkisinde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Aldaş, yürüyüşte el fenerini kaybettikleri için yol işaretleri dışına çıkarak kaybolduklarını söyledi. Aldaş, yardım istedikten sonra ateş yakarak yaklaşık 2 buçuk saat ekiplerin gelmesini beklediklerini ifade etti.

AKUT Operasyon sorumlusu Fatih Işık, ihbarın ardından 8 kişilik ekiple operasyona çıktıklarını söyledi.

Tatilcilerin telefonla kendilerini yönlendirdiğini anlatan Işık, "Işıkları yetersiz olduğu için hareket edememişler. Biz de bulundukları yerden ayrılmamalarını istedik. Işık desteğiyle bulundukları alana geldik ve güvenli noktaya ulaştırdık. Sağlık durumları iyi." dedi.

Etiketler: Muğla, Fethiye, orman, yürüyüş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER