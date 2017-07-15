Orman yangınlarıyla topyekun mücadele ediliyor

Türkiye'de en fazla orman yangınlarının çıktığı illerden Antalya'da, orman yangınlarına ilk 15 dakikada topyekun müdahale ediliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, Antalya'nın 1 milyon 146 bin hektarlık ormanlık alana sahip olduğunu söyledi.

Türk turizmi için de önemli bir değer olan Antalya'nın ormanlarını korumak için bin 126 yangın söndürme işçisi, 93 arazöz, 14 dozer, 9 greyder, 4 yangın söndürme helikopteri, bir idari helikopter ve 1 uçakla çalıştıklarını aktaran Türk, 49 gözetleme kulesi, 40 su tankeri, 240 da su alma havuzu bulunduğunu kaydetti.

Hava sıcaklığının yüksek, nemin düşük olduğu günlerin ormanlar için "tehlikeli" kabul edildiğini anlatan Türk, yangın çıkmadan mücadeleye başladıklarını anlattı.

"Yangınların yüzde 97'si insan kaynaklı"

Yangın öncesinde eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptıklarını belirten Türk, şöyle devam etti:

"Eğitim ve bilinçlendirme için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Araç gereçlerimizin tamir ve bakımlarını yapıyoruz. Orman içindeki mevcut yolların sürekli açık tutulmasını sağlıyoruz. Yangına müdahaleyi 15 dakikaya indirdik. Kentin 110 noktasında ilk müdahale ekiplerimiz var. Sanki savaştaymış gibi topyekun, yangınlarla mücadele ediyoruz. Yangında hava araçlarının su kaynağına ulaşması için su toplama çukurları yaptık. Her 5 kilometreye bir su alma havuzu yaptık. Bu havuzlar yangınlara hızlı müdahale edilmesi için çok önemli. Her yıl 10 havuz yapıyoruz. Dünyada böyle bir uygulama yok. Havuzlar ülkemizde uygulanan başarılı bir yöntem. Ortalama büyüklükteki havuzdan bir helikopter 400 defa su alabiliyor. Bu da helikopterin yangına daha hızlı müdahale etmesini sağlıyor. Yangınların yüzde 3'ü yıldırım gibi doğal olaylardan geri kalanı ise kasıt, ihmal, dikkatsizlik gibi insan kaynaklı davranışlardan çıkıyor."

Yangınların yüzde 97'sinin insan kaynaklı davranışlardan çıktığını vurgulayan Türk, çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

"Erken müdahalede vatandaşlara önemli görev düşüyor"

Küçük önlemlerin büyük yangınları önlediğine işaret eden Türk, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara, yangınlara erken müdahale konusunda büyük görev düşüyor. Vatandaşlardan gördükleri her dumanı, yangını, hızlıca bize bildirmelerini istiyoruz. 'Yılanın başı küçükken ezilir' atasözü sanki orman yangınları için söylenmiş. Orman yangınlarında başarıyı etkileyen en önemli husus erken müdahaledir. Ne kadar çabuk müdahale edersek o kadar başarılı olur, daha çok alanın yanmasının önüne geçeriz."