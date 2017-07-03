'Orman yangınları en çok 11.00-19.00 saatlerinde çıkıyor'

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, orman yangınlarının yüzde 15'inin ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 8'inin kasıt, yüzde 30'unun da yıldırımdan meydana geldiğini, yüzde 76'sının 11.00-19.00 saatlerinde çıktığını belirtti.

Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ula Helikopter Filosu'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki orman yangınlarıyla başarıyla mücadele edildiğini söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, orman yangınlarıyla hem havadan hem karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiğini vurgulayan Çelik, bin 500 işçi, 93 arazöz, 33 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 11 greyder ve 5 treylerin kara gücünü oluşturduğunu kaydetti.

Fethiye, Marmaris, Milas ve Nazilli'de konuşlanan 4 su atma özelliği taşıyan helikopter ile Ula’da konuşlanan bir genel amaçlı helikopterin ve Bodrum Havalimanı’nda konuşlanan 2 amfibik uçağın da yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturduğunu aktaran Çelik, kentte yaz boyunca 103 sincap motorize ekibin riskli bölgelerde devriye görevi yaptığını ifade etti.

"Yılda ortalama 331 yangın"

Çelik, müdürlüklerinin 10 yıllık verilerine göre, bölgelerinde yılda ortalama 331 yangın çıktığını söyledi.

Yangınlarda ortalama 534 hektar ormanlık alanının zarar gördüğüne işaret eden Çelik, "Yangınların yüzde 15'i ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 8'i kasıt, yüzde 30'u yıldırımdan meydana gelmekte. 2016 yılında çıkan 373 yangında 474 hektar alan zarar gördü. Yangınların yüzde 76'sı 11.00-19.00 saatlerinde çıkmakta." diye konuştu.

Bu yıl 3 Temmuz itibarıyla 83 orman yangını meydana geldiğini belirten Çelik, bu yangınlarda 30 hektar alanın zarar gördüğünü aktardı. Çelik, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 126 yangın çıktığını ve 268 hektar alan zarar gördüğünü belirtti.

"Duman avcıları" iş başında

Türkiye'de orman yangınlarında en hassas bölgelerin başında gelen Muğla'da "duman avcıları" olarak tabir edilen kameraları kullandıklarını anlatan Çelik, 51 yangın gözetleme kulesindeki bilgisayarlı uzaktan izleme ve dumana duyarlı erken uyarı sisteminin en büyük yardımcıları olduğunu vurguladı.

Bölgedeki 51 kuleden tüm alanları denetlediklerine işaret eden Çelik, hassas alanlarda ormanları 10 bin metreye kadar duyarlı kamera sistemiyle koruduklarını kaydetti.

Milas İşletmesi Bodrum Şefliğine bağlı Kayabaşı-Çöplük mevkisi ve Seydikemer ilçesi Kuytucak Kulesi'nde ise İnsansız Kameralı Gözetleme Sistemi'nin devreye girdiğini belirten Çelik, yangına hassas ve insan sirkülasyonunun çok olduğu işletme müdürlüklerinde 110 fotokapan ile de ormanların gözetlendiğini dile getirdi.

Orman yangınları ile mücadelede hava araçlarının daha etkin müdahalede bulunabilmesi için 335 havuz ve göletten faydalandıklarını aktaran Çelik, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizle yangın sezonuna yönelik hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

"5 bin çağrı geldi"

Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, çağrı merkezinin 112 bünyesinde toplanmasının ardından gerçek çağrı sayılarının arttığına işaret ederek, "Hala zaman zaman doğru oymayan çağrılar alıyoruz. Fakat gerçek çağrı konusunda sayılarımız arttı. Bugüne kadar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 5 bin orman yangın çağrısı aldık. Bu sayı temmuz ve ağustos aylarında daha da artacaktır. Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımız kış aylarında orman yangını konusunda verilen bilgilendirme toplantıları ile daha duyarlı bir hale geldi." diye konuştu.

İhbarların önemli olduğunu vurgulayan Çelik, vatandaşlardan, gördükleri en ufak dumanı dahi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.