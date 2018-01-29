Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Türkiye'nin hiçbir şehrini susuz bırakmayacağız

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu'da, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

"Türkiye'nin hiçbir şehrini susuz bırakmayacağız"

Bakan Eroğlu, susuzlukla ilgili herhangi bir meselenin olmadığını söyledi.

"İçme suyu barajlarında doluluk oranları şu anda yüzde 40'a yükseldi. Yağışlar devam ediyor. İnşallah bu hafta da yağışlar devam edecek. Dolayısıyla herhangi bir mesele yok."

Eroğlu, geçen sene 44 yılın en kurak yılının yaşandığını hatırlatarak, "Ama bizim tedbirlerimiz var. 81 ille ilgili planlama çalışmaları yaptığımız için kuraklıkla ilgili olarak herhangi bir sıkıntı çekilmeyecek. Türkiye'nin hiçbir şehrini susuz bırakmayacağız." dedi.

Bakan Eroğlu, Bolu'nun doğa turizmi anlamında daha iyi tanınması için mart ayında geniş kapsamlı bir çalıştay yapacaklarını söyledi.

"Kimse bizden bu harekatın sonlandırılmasını istemesin"

Eroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

"Bu hakikaten gerekliydi. Çünkü neticede gerek Birleşmiş Milletler'in aldığı karar gerekse özellikle ülkemiz hudutlarının korunması açısından elzem bir operasyondu, harekattı. Dolayısıyla bu harekata karar verildi. 20 Ocak'ta başladı. Kahraman ordumuz şu anda önemli merkezlerde dağları da ele geçirdi. Şanlı bayrağımız oraya dikildi. Kimse bizden bu harekatın sonlandırılmasını istemesin. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu operasyon devam edecek."

"Kürt kardeşlerimiz 'iyi ki geldiniz' diyor"

Bazı kesimlerin harekatın o bölgede yaşayan Kürtlere karşı yapıldığı yönünde söylemleri olduğunu da anımsatan Eroğlu oradaki Kürtlerin çok memnun olduğunu söyledi.

"Bu sanki oradaki Kürtlere karşı gibi bir algı yapılıyor. Hayır. Oradaki Kürtler çok memnun. Öyle haberler geliyor ki, oradaki Kürt kardeşlerimiz, 'İyi ki geldiniz. Sizi bekliyorduk.' diyor. 'Bu hainlerin, bu imansızların zulmünden bizi kurtardınız.' diyor. Mesele o mesele değil. Oradaki insanlar katil, uşak, özellikle Batı'nın bir nevi ajanları. Onların piyonları şeklinde mücadele ediyor. Onu bilesiniz. Zaten Batı'dan bazı özel silahlı insanlar da geliyor bu olaya destek vermek için. Ama kahraman ordumuz her şeyin üstesinden gelecek güçte ve kudrettedir. Allah’ın izniyle bu operasyon devam edecek. Şu anda zaten gerekli kritik noktalar da alındı."

Kaynak: AA