Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu taburcu edildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon şüphesiyle 3 gün önce Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde tedaviye alındı.

Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen Bakan Eroğlu, hastane binasında gazetecilere konuşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki cihazlar da muhteşem. Dünyada gurur duyacağımız bir hastaneye sahibiz" dedi.

Daha önceki bir programda soğuk aldığını anlatan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Üzerimde pardesü yoktu. Çok ince bir takım elbise, ciğerlerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Gizli bir üşütme dolayısıyla burada yatmam gerektiğini söylediler. İstirahat etmem gerektiğini söylediler. Gerekli ilaçları da verdiler. Şimdi turp gibi dönüyoruz. Allah'a şükür."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da Bakan Eroğlu'nun perşembe günü akşam boyun ağrısı nedeniyle geldiğini söyleyerek, "Genel kontrolde de ifade ettiğimiz gibi tedaviye almamız gerekti. 4 gün yoğun bir tedavide bulunuldu ve şu anda da kendisini inşallah sapasağlam turp gibi göndermenin huzurunu, güzelliğini yaşıyoruz. Taburcu ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA