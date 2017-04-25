Orman köylüsüne 150 milyon liralık destek sağlandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman köylüsünün her zaman yanında olduklarını belirterek, geçen yıl orman köylülerine çeşitli alanlarda 150 milyon liralık kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce orman köylüsüne gelir getirici projelerde kredi ve hibe desteğinde bulunulduğunu belirtti.

Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, halkın ormanla ilişkisini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Eroğlu, "Yürüttüğümüz çalışmalarla orman köylümüzün yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." dedi.

Eroğlu, hayata geçirdikleri projelerle orman köylüsüne destek olduklarını ifade ederek, "Or- Köy kredileri çok değişik alanlarda verilebiliyor ama köylülerimiz tarafından en çok süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık ve güneş enerjisi kredileri talep görüyor. Bu çerçevede 2016 yılında 12 bin 309 aileye, 150 milyon liralık destek verdik." diye konuştu.

- Son 14 yılda 1 milyar 240 milyon liralık kredi desteği

Orman köylerinde yaşayan vatandaşlara desteklerinin 2016 yılı ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Son 14 yılda farklı alanlarda 194 bin 970 aile ve kooperatife yaklaşık 1 milyar 240 milyon liralık kredi desteği sağladık. 2017 yılı için de planlamalarımızı tamamladık. 2017 yılında 10 bin 690 aileye 120 milyon lira tutarında kredi desteği vermeyi hedefliyoruz. Biz her zaman orman köylümüzün yanında olduk, bundan sonra da böyle olacak. Orman köylüleri bizim hasmımız değil hısmımızdır. 177 yıllık geçmişi olan orman teşkilatımız, her zaman olduğu gibi bugün de orman köylüsünün yanında yer alıyor. Orman köylülerine desteğimiz artarak devam edecek."

Rutin projelerinin yanı sıra her yıl köylünün talep ve istekleri doğrultusunda bölgelerden gelen uygulanabilir ve ekonomik getirisi yüksek olacak türden birtakım projeleri de hayata geçirdiklerini aktaran Eroğlu, "Orman köylüsünün ekonomik gücünü artırmak ve kalkınmalarına katkıda bulunmak için desteklerimiz artarak devam edecek. 177 yıllık geçmişi olan orman teşkilatımız, her zaman olduğu gibi orman köylüsünün yanında yer alacak." dedi.