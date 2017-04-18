Orman işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, ormana fidan dikmek için Diyarbakır'dan gelen işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 30 SA 931 plakalı minibüs, Yukarıulupınar Çayırdüzü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle devrildi.

Kazada, Garip, Reyhan, Erkan, Mehmet Şükrü ve Gülsüm Yalçın, Mehmet, Bayram, Fidan ve Ferhat Kaya ile isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA