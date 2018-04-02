Orhanlı gişeleri davasında ek mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 63 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatı Ali Büyüközdemir, Cumhuriyet savcısının son duruşmada mütalaasında 63 sanığın "anayasayı ihlal" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, 2 sanığın ise beraatini istediğini hatırlattı.

Savcılık tarafından mütalaada örgüt üyeliği suçuna ilişkin bir değerlendirme yapılmadığını söyleyen Büyüközdemir, bu nedenle örgüt üyeliğine ilişkin iddia makamından ek mütalaa alınmasını, sanıkların iddianamede sevk maddeleri belirtilen tüm suçlar yönünden ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine söz alan Cumhuriyet Savcısı Orhan Uzun, "Milli Savunma Bakanlığı vekilinin dile getirdiği gibi mütalaanın örgüt üyeliği suçu yönünden eksiklik olduğunu fark ettik. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği açıktır" ifadelerini kullandı.

Tüm sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis istemi

Savcı Uzun, 65 sanığın örgüt adına suç işlediklerinin dikkate alınmasını, mütalaadaki hususlara ek olarak tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla da 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarıyla devam ediyor.

Mahkeme, yargılama konusunun iki ayrı olay olduğu, birbirleriyle bağlantısının bulunmadığı, davaların "Orhanlı gişeleri" ve "Sultanbeyli'deki olaylar" olarak bilindiği kanaatine vararak, yargılamanın etkin ve hızlı yürütülmesi, müşteki ve tanıklarla delillerin bir bütün olarak ayrı dosya içerisinde değerlendirilmesi için ayırma kararı vermişti.

İddianamedeki 3'ü rütbeli, 3'ü er 116'sı öğrenci 122 sanık "Sultanbeyli'deki olaylar", 65 sanık da Orhanlı gişeleri davasında yargılanıyor.

Kaynak: AA