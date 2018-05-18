Orhanlı gişeleri davasında 63 sanığa ömür boyu hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını verdi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 65 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları ile bazı müşteki avukatları da hazır bulundu.

Sanıklara son sözlerini soran mahkeme daha sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 63 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme hapis cezasının sanıklar üzerindeki olası etkilerini ve sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Harp Okulu öğrencisi 57 sanığın cezasını müebbete indirdi.

Heyet ayrıca "kasten öldürme" suçundan 3 sanığın beşer kez, 1 sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz 2 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, hakkında ceza kararı verdiği 63 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mütalaada 63 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istenmişti

Cumhuriyet Savcısı Orhan Uzun, bir önceki celsede açıkladığı mütalaasında, 63 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, 2 sanığın bu suçtan beraatini, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Kaynak: AA, TRT Haber