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Buradasınız : » » Orhangazi 2. Noteri'ne FETÖ'den gözaltı

Orhangazi 2. Noteri'ne FETÖ'den gözaltı

Bursa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında Orhangazi 2. Noteri'nin de olduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

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Orhangazi 2. Noterine FETÖden gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Orhangazi ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Orhangazi 2. Noteri E.D. ile esnaf, öğretmen ve müftülük çalışanlarının da aralarında olduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, bazılarının ise örgüt elebaşının talimatının adından Bank Asya'ya para yatırdığı iddia edildi.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Orhangazi, noter, gözaltı, fetö, bursa
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