Orgeneral Akar'ın müşteki olduğu Polatlı darbe davası başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın (28.02.2017) başlıyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülecek davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver, müşteki olarak yer alıyor.

Bununla birlikte dava dosyasında 9 maktul, 10 maktul yakını ve 113 mağdur bulunuyor.

TİB ve TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi için görevlendirildi

Ayrıca sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklardan eski Albay Bilal Akyüz, Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden 9 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında eski Tuğgeneral Aygün ile ona bağlı örgüt üyelerinin, Ankara'daki bazı kavşakların trafiğe kapatılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi için görevlendirildiği kaydediliyor. AA