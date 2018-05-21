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Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan darbe davasına müdahil oldu

Kara Havacılık Komutanlığı darbe davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın davaya müdahillik talepleri kabul edildi.

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Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan darbe davasına müdahil oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 151 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tanıkların beyanları dinlenildi. Beyanların ardından, bazı kişi ve kurumların davaya müdahillik talepleri okundu.

İddia makamının görüşünü alan mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, emekli Orgeneral İhsan Uyar ve CHP'nin aralarında olduğu bazı kişi ve kurumların davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Davaya müdahillik talebi kabul edilenler arasında, 15 Temmuz gazileri ve şehitlerinin yakınları ile bazı MİT personeli de bulunuyor.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, Kara Kuvvetleri, dava, darbe girişimi
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