  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Orgeneral Akar, Pakistan'da mevkidaşıyla bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'ı ziyaret etti.

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Orgeneral Akar, Pakistanda mevkidaşıyla bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Pakistan ziyareti kapsamında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Zakaullah ve Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Suheyl Aman'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak üretim, terörle mücadele ve askeri eğitim konularında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla görüşmeler yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti.

Etiketler: orgeneral, Hulisi akar, Pakistan, zübeyir mahmud
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