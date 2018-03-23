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Buradasınız : » » Orgeneral Akar, FETÖ davasında "katılan" sıfatıyla ifade verdi

Orgeneral Akar, FETÖ davasında "katılan" sıfatıyla ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade verdi.

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Orgeneral Akar, FETÖ davasında &quot;katılan&quot; sıfatıyla ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek, şunları söyledi:

"Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır."

Kaynak: AA

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