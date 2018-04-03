Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Zefure Saat, 30 Mart'ta beyin kanaması geçirdi. Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saat'in durumunun ağırlaşması üzerine Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevki yapıldı.

Burada beyin ölümü gerçekleşen Saat'in ailesi, organları bağışlama kararı aldı. Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü'nün yaptığı görüşmelerin ardından Bursa'dan gelen ekipler nakil işlemlerine başladı.

Saat'in bir böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, karaciğeri Bursa Özel Acıbadem Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere alındı. Diğer böbrek ise, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilecek.

Aileye teşekkür eden Ülkü organ bağışının önemine işaret ederek, "Bağışlanan bu üç organla, iki böbrek hastası ve karaciğer yetmezliği yaşayan bir hasta tekrar sağlığına kavuşacak" dedi.

Kaynak: AA