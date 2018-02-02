Organize şube polislerinin yargılandığı FETÖ davasında ara karar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 gündür süren duruşmada sanıkların savunmalarına ara verilerek, tutuklu sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan heyet, 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile Mesut Aydın ve Mehmet Akif Sakarya hakkındaki yakalama kararının devamına ve infazının beklenilmesine karar verdi. Başka suçtan tutuklu, davanın tutuksuz 12 sanığı hakkında bir sonraki celseye getirilmeleri için cezaevine yazı yazılması kararlaştırıldı.

5 eski polise yakalama kararı

Mahkeme heyeti, tüm araştırmalara rağmen kendilerine ulaşılamayan ve kovuşturmayı sonuçsuz bırakmak için kaçtıkları tespit edilen sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Davulcu, eski komiserler Muhammed Said Varlıoğlu, Muhammed Alperen Özkan, Ahmet Kahraman ve Kamil Çetiner hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Savunması alınan tutuksuz 9 sanığın duruşmalardan vareste tutulmalarına karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 27 Şubat'a bırakılmasına ve 28 ve 29 Mart'ta da sürdürülmesini kararlaştırdı.

Davada, FETÖ elebaşı ve 44 polis yargılanıyor

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, "kurgulanmış soruşturmalar" kapsamında polis, mahkeme başkanı, gazetecileri dinledikleri ve emniyetteki verileri sildikleri iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve 44 polis, "FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi olmak" ile "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılanıyor.

Kaynak: AA