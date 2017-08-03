Ordu'daki FETÖ/PDY davaları

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı H.U, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı "Bylock"u kullanmadığını öne sürdü.

Söz konusu örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını iddia eden H.U, "ByLock isimli programı ise telefonuma indirmedim. Bu programla ilgili tespit tarihinde bozulan telefonum 5 kez servise gitti. Bu nedenle programı indirmiş olamam." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski komiser yardımcısı C.A. ise "ByLock" kullanıcısı olduğu tespitini kabul etmedi.

Komiser yardımcısıyken meslekten ihraç olduğunu anlatan C.A, "Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan şahısları gözaltına aldım. Onların kimlik ve telefonlarını teslim aldım ancak şimdi bu kişilerle aynı koğuşta kalıyorum. Bu benim açımdan çok kötü bir durum. Bu yapıyla hiçbir irtibatım olmamıştır." dedi.

11 sanığın yargılandığı dava

Aynı mahkemede 9'u tutuklu 11 sanık ise ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığından ihraç edilen tutuklu sanık H.A, "ByLock" isimli programı indirip kullanmadığını savundu.

Kişisel ajandasında, "Silah kimdeyse güç ondadır" şeklinde yer alan yazı nedeniyle tutuklu bulunduğunu aktaran H.A, "Ajandada görülen askeri terim suç olarak gösterilmiştir. ByLock programını da yüklemedim ya da kullanmadım. Olmayan bir şeyin 'yok' ispatını yapmak çok zor." diye konuştu.

Tutuklu eski öğretmen F.A. ile tutuksuz yargılanan eşi N.A. ise önceki savunmalarına iştirak ederek, suçsuz olduklarını ve örgütle bağlarının bulunmadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklar B.A, R.K, M.G, Ü.T, O.A, V.A. ile N.A. da ilk beyanlarını tekrar ederek, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz yargılanan E.G. de anılan terör örgütünün üyesi olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların bulundukları halin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.