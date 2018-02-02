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Buradasınız : » » Ordu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerler serbest bırakıldı

Ordu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerler serbest bırakıldı

Ordu merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Ordudaki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerler serbest bırakıldı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 23 Ocak tarihinde gözaltına alınan ve aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Ordu Adliyesine sevk edildi.

Adliyede etkin pişmanlıktan yararlanan 12 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Hakkari, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 12'si gözaltına alınmıştı.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

 

Etiketler: ordu, muvazzaf asker, FETÖ operasyonu, fetö, askeri mahrem
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