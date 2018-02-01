  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.752
    EURO 4.673
  • BIST 120317.65
    ALTIN 161.401
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ordu'daki FETÖ davasında yargılanan 37 sanığa hapis cezası

Ordu'daki FETÖ davasında yargılanan 37 sanığa hapis cezası

Aralarında iş adamı, esnaf, öğretmen ve sağlık görevlilerinin de yer aldığı 12'si tutuklu 37 sanığa, 2 ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ordudaki FETÖ davasında yargılanan 37 sanığa hapis cezası

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında iş adamı, esnaf, öğretmen ile sağlık görevlilerinin de bulunduğu sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Savcı mütalaasının ardından son olarak söz alan sanıklar, "Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlyas Y. ve Akif A'yı 8'er yıl 9 ay, Şahin H, Yusuf A, Ahmet K, Bilal Y. ve Ramazan M'yi 8'er yıl 1 ay 15 gün, Fatih İ, Mehmet V, Osman Ş, Adem K. ve Abdulkadir G'yi 7'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz yargılanan 22 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen ceza verilmesi, bir sanığın ise beraatini kararlaştırdı.

Firari 2 sanığın yakalanmasına karar veren heyet, tutuklu yargılanan Fatih İ,Mehmet V, Osman Ş, Adem K. ve Abdulkadir G'nin tahliyesi, diğer tüm sanıkların ise mevcut durumunun devamına hükmetti.

Ordu'da, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 72 kişinin yargılanmasına 10 Ocak 2017'de başlanmış, duruşmalarda bazı sanıkların farklı dosyalara kaydedilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER