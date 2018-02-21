  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Ordu'daki FETÖ davasında karar

Terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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Ordudaki FETÖ davasında karar

Ordu'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu 4 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık F.D, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Sanıklardan M.Ç. ise önceki beyanlarını yineleyerek, hiçbir terör örgütüne üyeliğinin bulunmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar V.Ş. ve M.P. de üstlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ByLock'u kullanan sanıklara, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, ordu, fetö
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