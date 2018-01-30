Ordu'daki FETÖ davasında hapis cezası

Ordu'daki FETÖ davası duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen Turgut B, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini istedi.

ByLock kullandığı tespit edilen Osman A. ise önceki beyanlarını yineledi, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Turgut B.'ye örgütün "mahrem imamı" olduğu ve ByLock kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay, Osman A.'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Turgut B.'nin mevcut durumunun devamı, Osman A.'nın ise hükmen tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA