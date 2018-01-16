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Ordu'daki FETÖ davasında 5 kişiye tahliye

Ordu'da, FETÖ soruşturması kapsamında 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan 5 sanık, "tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle" tahliye edildi.

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Ordudaki FETÖ davasında 5 kişiye tahliye

Ordu'daki FETÖ soruşturması kapsamında Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Sanık S.Ü., bir tanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden kendisiyle görüştüğü beyanını reddetti.

Tanığı tanımadığını söyleyen S.Ü. programı da kullanmadığını savundu.

Sanıklardan Ü.D. ise suçlamaları kabul etmedi. Ü.D. ByLock'u telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını söyledi.

Tutuklu N.Ö. de önceki beyanlarını yinelediğini dile getirdi.

S.K. ile M.B. ise tahliye istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock kullandıkları gerekçesiyle sanıklara 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle ise sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, fetö
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