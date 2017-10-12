Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yeliz Erçakar yönetimindeki 52 EK 534 plakalı otomobile, Fatsa-Korgan Karayolu'nun 2'nci kilometresinde dönüş yapmak için yavaşladığı anda, Tahsin Alpaydın idaresindeki 55 AZ 881 plakalı kamyonet çarptı.

Kaza yapan otomobillere, Mahmut Yılmaztürk'ün kullandığı 52 DB 658 plakalı otomobil ile Yücel Tuğ'un kontrolündeki 52 HM 506 plakalı otomobil ve Şükrü Dok yönetimindeki 52 DM 405 plakalı kamyon da arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler Erçakar ve Yılmaztürk ile araçlarda bulunan Asım Bağlan, Emir Musap Erçakar, Melike ve Berat Tuğ yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.