  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Orduda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Abdurrahman Gemici yönetimindeki 52 FE 190 plakalı hafif ticari araç, Ulubey ilçesinden Altınordu ilçesine giderken Eskipazar Mahallesi mevkinde kavşaktan dönen Zekeriya Uyanık yönetimindeki 52 AL 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Aysel Gemici, Saim Yaşar ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan sürücü Zekeriya Uyanık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Etiketler: ordu, trafik Kazası
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