Ordu'da temel kazısı sırasında göçük

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçük nedeniyle tedbir amacıyla 3 bloktan oluşan site boşaltıldı.

Ayazlı Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca yürütülen temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 bloktan oluşan Osmanlı Sitesi hasar gördü.

İl AFAD Müdürlüğü ve Fatsa Belediyesi ekiplerince yapılan inceleme sonucunda 56 dairenin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Site sakinlerinin gerekli çalışmalar yapılana kadar bir otelde ikamet ettirileceği öğrenildi.

"Tüm mağduriyetler giderilecek"

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, bina sakinlerinden sabırlı olmalarını isteyerek tüm mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.

Kazı alanında göçüğün meydana geldiği bölgeye taş duvar örüleceğini dile getiren Eroğlu, "Bu olayın öncesini konuşmaya gerek yok çünkü biz müteahhit firmanın sürekli başında durarak kazı çalışmasını yönetemeyiz. Bizim sorumluluğumuzda ancak müteahhit eksikliği var. Sonuçta zeminin iyi olmadığını gördüğü zaman çalışmayı durdurmalı ve gerekli önlemleri almalıydı. Önümüzde yağmur var, site sakinlerinden 3 gün müsaade istiyoruz. Gece gündüz çalışarak taş duvar öreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah yetkililer bir an önce mağduriyetimizi giderirler"

Osmanlı Sitesi Yönetici Özgür Hayda da göçükten dolayı yaklaşık 200 kişinin mağdur olduğunu belirterek yapılan incelemenin ardından 3 bina için oturulamaz kararı verildiğini ifade etti.

Yetkililerden kendilerinin mağdur edilmemesini isteyen Hayda, şöyle konuştu:

"Kaymakamlıktan yapılan açıklamada göçüğe neden olan kazı çalışmalarıyla ilgili durdurma kararı çıktığı söylendi. Site sakinleri için kalacak yeri olmayanlara bir otelde yer ayarlandı. Şu anda polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldılar. Hiçbir şekilde binalara girişe izin verilmiyor. İnşallah yetkililer bir an önce mağduriyetimizi giderirler."

Site görevlisi Mehmet Yılpır ise göçüğü fark ederek herkesi uyardığını kaydetti.