  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Ordu'da şehit ailesine şehadet belgesi verildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin şehadet belgesini ailesine verdi.

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Orduda şehit ailesine şehadet belgesi verildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin şehadet belgesini ailesine verdi.

Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret eden Yavuz, şehidin eşi Esra İnce'ye başsağlığında bulundu.

Vali Yavuz, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen şehadet belgesi ile hizmet anısını İnce'ye takdim etti.

Şehit İnce ile tüm şehitlere rahmet, ailelerine de sabır dileyen Yavuz, kutsal emanet şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve kapılarının, gönüllerinin ailelere her daim açık kalacağını belirtti.

Vali Yavuz'a eşi Selda Yavuz, İl Jandarma Komutanı Yarbay Tolunay Başer, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da eşlik etti.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce, 8 Temmuz'da Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü.

Adıyamanlı şehit İnce, Ünyeli Esra İnce ile evli, iki çocuk babasıydı.

Etiketler: ordu, Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehadet belgesi, Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce
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