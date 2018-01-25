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Buradasınız : » » Ordu'da polis aracı denize düştü

Ordu'da polis aracı denize düştü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sivil polis devriye aracının denize düşmesi sonucu 1 polis kayboldu, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu.

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Orduda polis aracı denize düştü

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi.

Sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu.

 

 

Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi.

Kaybolan polisi bulmak ve otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: ordu
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