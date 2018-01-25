Ordu'da polis aracı denize düştü

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi.

Sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devriye gezen polis aracı denize düştü: 1 polis kayıp, 1 polis yaralı.https://t.co/ONqBZx4Qvb pic.twitter.com/IeZB9OzFtN — TRT HABER (@trthaber) 24 Ocak 2018

Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi.

Kaybolan polisi bulmak ve otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA