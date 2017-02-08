  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Ordu'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Ordu'da düzenlenen operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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Orduda kaçak içki ve sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'nda gümrük kaçağı sigara ve içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Özel hareket polislerinin de görev aldığı 100 polisle Rus Pazarı'na operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: ordu, kaçak sigara, kaçak içki
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