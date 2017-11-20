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Ordu'da istiridye mantarı üretimi artıyor

Karadeniz'de üretimi her geçen yıl artan istiridye mantarı, Ordulu fındık üreticilerinin ek gelir kapısı oldu.

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Orduda istiridye mantarı üretimi artıyor

Kardaniz'de fındığın yanında ek gelir arayışını sürdüren Ordulu üreticiler, alternatif ürün olarak dar alanda oldukça yüksek getirisi olan ve pazarlama sıkıntısı bulunmayan istiridye mantarına yöneldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da istiridye mantarı üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Yılmaz, 2015 yılında sadece bir tesiste istiridye mantarı üretildiğini belirterek, Bakanlık tarafından yürütülen projelerle tesis sayısının 15'e çıktığına işaret etti.

İstiridye mantarının 100 metrekarelik seralarda üretildiğini dile getiren Yılmaz, "Geçen yıl ilimiz genelinde 15 ton istiridye mantarı üretilirken bu rakam 2017 yılı itibarıyla 60 tona çıktı. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda işletme sayısını ikiye katlamak, üretim miktarını ise 200 tonun üzerine çıkarmak." dedi.

Yılmaz, besin değeri yönünden oldukça faydalı olan istiridye mantarının Korgan, Kumru, Fatsa, Ünye, Perşembe, Gülyalı, Ulubey, İkizce ve Çamaş ilçelerinde üretildiğini ifade ederek, amaçlarının üretimi tüm ilçelere yaymak olduğunu vurguladı.

Ordu ikliminin istiridye mantarı üretimine son derece uygun olduğuna dikkati çeken Yılmaz, fındığın yanında ek gelir getiren bu ürünün üretiminin artması ve yaygınlaşmasını önemsediklerini söyledi.

Yılmaz, istiridye mantarının pazar sorununun bulunmadığını belirterek, üretiminin artması durumunda birlik ve kooperatif kurulmasının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, karadeniz, istiridye mantarı
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