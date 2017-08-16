  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Ordu'da FETÖ operasyonu

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Orduda FETÖ operasyonu

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Ordu katipler yapılanması"nda olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 21 şüphelinin adreslerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda halen katip olarak görevli 13, kamu görevinden ihraç edilmiş 6 olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Etiketler: ordu, Ordu'da FETÖ operasyonu, fetullahçı terör örgütü
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