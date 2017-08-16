Ordu'da FETÖ operasyonu

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Ordu katipler yapılanması"nda olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 21 şüphelinin adreslerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda halen katip olarak görevli 13, kamu görevinden ihraç edilmiş 6 olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.