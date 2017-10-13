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Ordu'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Orduda FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreleşme haberleşme kanalı Bylock kullandığı tespit edilen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 32 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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