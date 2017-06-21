  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Ordu'da çöp sorununa modern çözüm

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kurulacak mekanik ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı.

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Orduda çöp sorununa modern çözüm

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kurulacak mekanik ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu çözüm yolları ve modern teknikler ile çöp sorununun ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Bu bağlamda, Ünye ilçesinde çöp ayrıştırma tesisi inşa edilecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kurulacak mekanik ayrıştırma tesisinin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çöp depolama alanı değil çöp ayrıştırma tesisi yapılacağına dikkati çeken Yılmaz, "Cevizdere mevkisinde Büyükşehir Belediyesine ait 80 dönüm alanın, daha önce kömür deposu olarak kullanılan 2 dönümlük kısmına çöp ayrıştırma tesisi yapacağız." ifadesini kullandı.

Tesisin yıl sonuna kadar hizmete gireceğini aktaran Enver Yılmaz, şunları kaydetti:

"10'a yakın ilçemizin çöpü Altınordu'ya taşınıyor ancak burada çöpler depolanmayıp ayrıştırılıyor. Ünye ilçemizde de sistem bu şekilde olacak. Mekanik ayrıştırma tesisimizin işletmeye alınmasıyla birlikte 7-8 ilçemizin çöpünü aktarma istasyonlarında toplayacak ve tırlarla bu tesisimize getireceğiz. Burada toplanan atıklar tesisimizde işlenecek, geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırılacak ve Ünye Çimento Fabrikası'na ATY hammaddesi gönderilecek. Geriye kalan organik atıklar ise boyutlandırma ve homojenizasyon işlemlerinin ardından, nihai olarak bertaraf edilmek üzere Çaybaşı ilçemizde kurulması planlanan biyometanizasyon ve biyokurutma tesisine gönderilecek."

Yılmaz, bir gün dahi çöpün stoklanmayacağını ve Türkiye'nin, hatta dünyanın kullanmış olduğu sistemi kurmuş olacaklarını da bildirdi.

Etiketler: ordu, ünye, çöp sorunu, çöp ayrıştırma tesisi, mekanik ayrıştırma tesisi
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