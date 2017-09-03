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Ordu'da cami avlusunda ceset bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cami avlusunda erkek cesedi bulundu.

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Orduda cami avlusunda ceset bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cami avlusunda erkek cesedi bulundu.

Aziziye Camisi'nin bahçesine gelen vatandaşlar, avludaki bankın önünde yerde hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bu kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin 42 yaşındaki Aytekin Aksoy'a ait olduğu tespit edildi.

Aksoy'un cesedi, ambulansla Ordu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Aytekin Aksoy'un, son bir haftadır gece saatlerinde cami avlusundaki bankta yattığı öğrenildi.

Etiketler: ordu, cami avlusu, ceset
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