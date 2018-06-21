Ordu yeni stadına kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni stadın genel hatlarıyla yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Tesiste kaba inşaatın bittiğini belirten Yılmaz, "Statta şu anda altyapı, kanalizasyon bağlantıları, kapalı otopark alanları, çelik çatının tamamı ve stadın etrafının giydirilmesi çalışmaları tamamlanmış durumda" dedi.

"Resmi teslim tarihi Mart 2019"

Ağustos ayı içerisinde stadın çimlerinin serilmiş olacağını söyleyen Enver Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Stadın resmi teslim tarihi Mart 2019. Yüklenici firma temsilcileri eylül ayında bu statta futbol oynanabileceğini bizlere söyledi. Şu an itibarıyla gelinen süreçte stat yaklaşık 7-8 ay önceden teslim edilecek. Bu noktada müteahhit firmaya özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."

"150 milyon lirayı bulacak yatırım"

Yılmaz, yeni stadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya bir hediyesi olduğunu, tamamlandığında 150 milyon lirayı bulacak bu devasa yatırımın Eylül ayında futbolseverlerin hizmetinde olacağını söyledi.

"Tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak"

Yılmaz, görsellik ve kullanılabilirlik açısından yeni stadın Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacağını söyleyerek, "Bu stat tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak. İçerisinde otel de yer alacak. İnşallah Türkiye muazzam bir stada daha kavuşacak. Herkes gibi biz de bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı'nın yıkılacağını anlatan Yılmaz, yerine millet bahçesi yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA