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Ordu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Ordu merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

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Ordu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli için Ordu, Yozgat, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Ordu merkezli FETÖ/PDY operasyonu, gözaltı
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