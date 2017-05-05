Ordu-Giresun Havalimanı'nda 8 sefere 'sis' engeli

Ordu'da etkili olan sis nedeniyle, Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 8 sefer iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Ordu kent merkezinde sis etkili oluyor.

Sis dolayısıyla, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan yapılması planlanan 8 sefer, karşılıklı olarak iptal edildi.

Öte yandan, bazı havayolu şirketlerinin Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamayan uçakları, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımının yeniden başlayacağı öğrenildi.