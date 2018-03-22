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Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın

Ordu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastalar hızla tahliye edildi.

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Ordu Devlet Hastanesinde yangın

Ordu'da Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İkinci katta başlayan yangın bir anda büyüdü. Tüm katları duman sardı.

Hastalar tahliye edildi

Hastalar ve poliklinikte bulunan hasta yakınları ile personel, panik halinde hastaneden çıkmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangının sebebi belli oldu

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, sigara izmariti atılan yangın merdivenin zemin bölümünde uygunsuz olarak depolanan malzemelerin tutuşmasıyla meydana geldi.

Hastane yönetimi tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Kaynak: DHA, İHA 

Etiketler: Ordu devlet hastanesi, hastane yangın
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